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Россияне, бросайтесь врассыпную

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  • Андрей Окунь
  • 5.12.2023, 16:21
  • 2,092
Россияне, бросайтесь врассыпную
Андрей Окунь

В первую очередь прилетит обычным людям.

Шёл второй год великой борьбы Путина с американским гегемоном.

В российских магазинах цены на яйца сравнялись с ценами в США, добравшись до отметки в 150 рублей за десяток. При этом в России цены выросли на треть, тогда как в Америке — упали в полтора раза.

Наверное, в этом и сила США, что рядовой американец не особенно чувствует на себе результат её геополитических похождений. У нас же если политическое начальство решило покуролесить на международной арене — россияне, бросайтесь врассыпную.

Ибо в первую очередь прилетит обычным людям. Они будут стоять в очередях за яйцами и отправлять родным шерстяные носки на фронт, а главные зачинщики — радостно богатеть и сверкать перед друг другом орденами. Зато величие!

Андрей Окунь, Telegram

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