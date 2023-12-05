Доброволец Сибирского батальона ВСУ: Люди в Бурятии просыпаются 1 5.12.2023, 22:37

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По его наблюдениям, терпение народа может лопнуть.

Россия ведет геноцид малых этносов, в частности бурятов, заставляя их отказываться от собственного языка и культуры. Но сейчас ситуация начала меняться, многие в Бурятии думают, что уже хватит терпеть издевательства Москвы.

Об этом в интервью NV сказал уроженец Улан-Удэ Геннадий Мангатаев, который проходит подготовку к отправке на фронт как боец Сибирского батальона, добровольческого формирования Сил обороны Украины.

Мангатаев выехал из РФ вскоре после начала полномасштабного вторжения. По его словам, знакомые с родины пишут ему слова поддержки, несмотря на распространенное мнение, что «боевые буряты» верно служат путинскому режиму.

«Я в Украине сейчас готовлюсь к тому, чтобы воевать, и для того, чтобы был шанс, что моя республика будет независимой от России. Потому что это же не только сейчас началось, при Российской Федерации. Это же задолго началось, еще в царской России, когда нас „добровольно“ присоединили. Это же было ни фига не добровольно», — говорит доброволец.

По его наблюдениям, терпение народа может лопнуть.

«Сейчас, с начала полномасштабной войны, я так вам скажу: начали люди просыпаться, наверное. Если раньше детей своих называли русскими именами, сейчас уже бурятскими именами больше называют. То есть идут к ламам, к шаманам, где спрашивают, какое лучше имя дать своему ребенку для защиты, чтобы у него все было хорошо», — утверждает он.

Московские власти проводили в Бурятии жесткую русификацию, рассказал Мангатаев. В частности, последние 10 лет преподавание бурятского языка в регионе сделали не обязательным.

«С 2014 года, по-моему, приняли закон о том, что он переходит в факультативный язык. То есть по желанию. В школах, в университетах перестали преподавать его. Дома перестали говорить. Говорю, сейчас вроде бы более-менее народ просыпается, начинает вспоминать, откуда они, какие у них корни, из какого они племени и рода. Почему и начинают изучать также бурятский язык», — отметил военный.

Он убежден: массовое вручение повесток в Бурятии и отправка местных мужчин на войну в Украину — часть геноцида, который проводит Москва.

«К этой власти уже доверия никакого нет. Для меня не понятно, почему люди до сих пор верят ей. И мне еще не понятно, почему именно национальные республики — буряты, якуты, тувинцы, алтайцы — идут воевать за русский мир, который их считает вторым сортом», — добавил Мангатаев.

Сибирский батальон — добровольческое формирование, созданное весной 2023 года. Он будет состоять из представителей разных этносов, проживающих на территории РФ и выступающих против политики Москвы.

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