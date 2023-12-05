В Солигорске геймер «увел» у друга предметы в игре и продал 1 5.12.2023, 22:55

Суд дал 1,5 года «домашней химии» и конфисковал компьютер.

В Солигорском районе судили парня, который «увел» у друга в игре виртуальные предметы, а затем продал их. Ему дали полтора года «домашней химии», сообщает пресс-служба прокуратуры.

23-летний парень в марте этого года со своего компьютера, используя известные ему данные электронной почты приятеля, без его разрешения и согласия обратился в службу поддержки игрового онлайн-сервиса. Получив доступ к учетной записи друга, он переместил все его виртуальное игровое оборудование и инвентарь на торговую интернет-площадку.

«Впоследствии на электронный кошелек обвиняемого поступило 7000 российских рублей (около 78 долларов. — Прим. ред.) за продажу игрового инвентаря потерпевшего, которые он перевел на свою банковскую карточку», — рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании молодой человек признал вину в полном объеме.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопровождавшийся нарушением системы защиты, совершенный из корыстной заинтересованности) УК Беларуси. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев — то есть «домашней химии».

Кроме того, у него конфисковали компьютер.

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