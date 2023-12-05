Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в Сенате США 2 5.12.2023, 23:01

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Владимир Зеленский

Об этом заявил лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на вечер вторника выступление по видеосвязи перед сенаторами США, заявил лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер на пресс-конференции перед заседанием. Трансляция велась на C-SPAN.

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал он.

По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

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