В Березе жильцы дома жалуются на пункт выдачи Wildberries 5.12.2023, 23:10

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В конфликт пришлось вмешаться ГАИ.

В Березе жители многоквартирного дома пожаловались на пункт выдачи интернет-магазина Wildberries, который расположен на первом этаже здания — слишком много шума от машин, доставляющих товары, к тому же они ездят по газону. В дело вмешалась ГАИ — владельцу помещения придется восстанавливать зеленую зону за собственный счет, пишет местное издание «Маяк».

В редакцию районной газеты обратились жильцы дома № 112 на улице Владимира Ленина в Березе с жалобой на пункт выдачи интернет-магазина Wildberries. Их не устраивает то, что машины для разгрузки подъезжают близко к окнам квартир несколько раз в сутки, причем случается, что ранним утром либо поздней ночью, создавая много шума и прочих неудобств.

К тому же пункт выдачи находится на первом этаже жилого дома, а подъезд к нему организован со стороны улицы Владимира Ленина через тротуар.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Березовского РОВД Дарья Шакалида прокомментировала претензии жильцов.

— Согласно пункту 143.14 Правил дорожного движения Республики Беларусь допускается остановка на тротуарах транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у тротуаров, на время выполнения работ либо загрузки (разгрузки) транспортного средства при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Однако, если водитель решит проехать по газону либо оставить на нем машину, он может быть привлечен к ответственности, — пояснила она.

Что касается ситуации с домом № 112, надо отметить, что ширина тротуара не позволяет машине подъехать к пункту выдачи, не затронув зеленую зону. Это привело к тому, что вдоль пути к нему она практически уничтожена, и владельцу помещения придется восстанавливать ее за собственный счет. За этим проследит Березовское ЖКХ. Но зима не сезон для благоустройства, работы скорее всего отложат до весны.

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