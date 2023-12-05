ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе 5.12.2023, 23:28

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и миномета в Бахмутском районе. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

«Аэроразведчики показали, как уничтожают вражеские боеприпасы и минометы от Бахмута и Соледара», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как бойцы сначала уничтожают вражеский склад с боеприпасами. Эффектный взрыв удалось зафиксировать на видео.

Также показано, как ВСУ уничтожили российский миномет 120-мм. В Сухопутных войсках отметили, что это результат работы 30 отдельной механизированной бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».