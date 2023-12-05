Кулеба: Коалиция F-16 работает над увеличением количества самолетов для Украины 5.12.2023, 23:54

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В вопросе передачи Украине американских истребителей F-16 идет фаза технической подготовки, все политические решения уже приняты. Об этом 5 декабря в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, видеозапись опубликована в Facebook украинского МИД.

Кулеба отметил, что Нидерланды оказывают помощь Украине в строительстве инфраструктуры для обслуживания самолетов.

«Сегодня я получил заверение о том, что те обязательства, которые Нидерланды взяли на себя по передаче Украине F-16, будут выполнены. Мы благодарны за это, – подчеркнул глава МИД. – Как только техническая подготовка закончится: и пилотов, и техников, и инфраструктуры в Украине – эти самолеты будут в Украине».

По словам Кулебы, «коалиция F-16 работает в том числе над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине».

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