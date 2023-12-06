«Одним из условий была покупка новой страховки, а я об этом узнал не сразу» 6.12.2023, 0:42

Белорусы рассказали, за что и на какую сумму получали штрафы в Польше.

Незнание польских законов не освобождает эмигрантов от ответственности. Издание MOST поговорило с белорусами, которые платили различные штрафы в Польше, о том, за что их выписывали и что будет, если не заплатить.

«Он толкнул меня в спину, я повернулся и в ответ толкнул сильнее»

Виталий получил штраф за мелкое хулиганство этим летом, когда отдыхал с супругой и шестилетней дочерью недалеко от Закопане. На территории туристического комплекса были водные горки. Из-за них и разгорелся конфликт.

— С самого утра мы пошли к кассам, где простояли около часа. Затем такую же картину встретили в бассейне: людей столько, что не протолкнуться. Чтобы сесть в джакузи или скатиться с горки, нужно было немало подождать. Мне сразу это не понравилось. Подумал, что долго тут не пробудем.

В конце концов решил с дочкой съехать с водной горки и покинуть это заведение. Там была очередь, в которой мы простояли полтора часа. Когда подошла наша очередь, инструктор, который стоял перед входом, подозвал дочку, чтобы измерить ее рост. Допустимый был 120 сантиметров. А дочь на тот момент была 115 сантиметров. И инструктор сообщил, что дочь не сможет съехать со мной в тандеме на тюбинге. Ах так, да?! Мы в полуторачасовой очереди поднимались с этим двухместным тюбингом!

Виталий вспоминает, что начал возмущаться, что информации об ограничениях по росту не было в самом начале очереди. Завязался словесный конфликт, мужчина настаивал, чтобы ему с дочерью позволили съехать с горки.

— Я задерживаю очередь. Дочь в слезах. Люди на нервах. Я в ярости. В итоге пришлось покинуть горку. В этот момент я сказал кое-что инструктору русским матом, а он толкнул меня в спину. Я повернулся и в ответ толкнул сильнее. Он упал. На меня вызвали охрану и попросили покинуть комплекс. Я, не сопротивляясь, направился к выходу.

На ресепшене Виталий сам вызвал полицию. По приезде сотрудники полиции долго оценивали случившееся по камерам, но в итоге сказали, что виноват Виталий, мол, это он публично толкнул сотрудника. Мужчине выписали штраф в размере 200 злотых, заплатить пришлось на месте.

«Даже если вы никому не мешаете, о неправильной парковке все равно могут сообщить в полицию»

Екатерина несколько раз получала штрафы за парковку. Первый штраф девушке выписали за то, что машина стояла в неположенном месте, а второй — за неоплаченную парковку в платной зоне.

— В первый раз под дворником оставили извещение от стражи мейской (муниципальной полиции. — Прим.). В нем было написано, что нужно явиться в управление для разбирательства — вроде бы в течение семи дней. Точный срок не помню. В управлении инспектор показала мне снимки с моей машиной и выписала штраф на сумму 100 злотых. Оплатить штраф можно было через мобильный банкинг, через BLIK или в кассе управления стражи мейской. Я воспользовалась последним вариантом. Там был какой-то крайний срок оплаты, но сумма не зависела от того, заплатишь раньше или позже.

Во второй раз девушка не успела вовремя обновить парковочный талон, и парковщик выписал ей штраф в размере 100 злотых. Но в квитанции (wezwanie do zapłaty) было прописано, что оплата в течение семи дней уменьшит размер штрафа до 60 злотых. Этот штраф девушка оплачивала через интернет-банкинг.

— Сделала для себя два вывода. Первый — платить за платную парковку лучше через онлайн-приложение, а не паркомат. Второй — даже если вы уверены, что никому не мешаете, все равно жильцы, прохожие или другие водители могут сообщить в полицию о вашем нарушении.

«Разозлила не наглость контролеров, а отсутствие человечности»

Михаил дважды получал штрафы за безбилетный проезд. Первый — весной прошлого года на трамвайной станции «Плац Конституции» в Варшаве.

— На станции было очень много людей. Трамвай был забит практически полностью. Я зашел в заднюю дверь, а чтобы купить билет, нужно было пройти через весь салон к билетомату. Трамвай тронулся, и в мою сторону пошли контролеры. То есть я банально не успел дойти до билетомата. Контролер не хотел ничего слушать, сказал: «Я видел, что вы не хотели покупать билет, а просто стояли на месте».

Тогда я еще плохо разговаривал на польском, но пытался объяснить, что из-за большого количества людей не успел купить билет. В итоге меня высадили на следующей станции и выписали штраф 250 злотых. Такая сумма вышла из-за того, что я отказался оплачивать на месте. Ситуация меня дико разозлила, и я не хотел дальше вести с ними диалог. Возможно, контролер воспользовался моим незнанием польского языка и гнул свою линию. Но штраф я получил.

Второй штраф, по мнению Михаила, он получил по глупости. Молодой человек купил билет на 20 минут. На остановке перед той, на которой Михаилу нужно было выходить, зашли контролеры. На тот момент до конца действия билета оставалось две минуты.

— Автобус стоит на светофоре. Я не успеваю выйти, и меня останавливают для проверки билета. А с окончания его действия прошло секунд 30. Это сейчас я знаю, что мог бы спокойно уйти. Но тогда меня снова разозлила ситуация. Даже не сколько наглость сотрудников, сколько отсутствие человечности: у меня же был билет и я собирался выходить на нужной мне станции. В общем, опять штраф 250 злотых и испорченное настроение.

Михаил рассказывает, что в итоге он забыл про оплату штрафов. Через несколько месяцев ему пришло письмо о том, что транспортная компания подала на него в суд: хочет взыскать два штрафа плюс 250 злотых за судебные издержки. В итоге молодой человек заплатил 750 злотых.

— Теперь я всегда стараюсь покупать билеты через мобильное приложение. Так удобнее и можно избежать повторения первой ситуации.

«Одним из условий была покупка новой страховки, а я об этом узнал не сразу»

В прошлом году Алексей получил штраф за просроченную страховку на машину. Мужчина забыл своевременно ее оплатить, а через месяц пришло письмо от страховой компании.

— Сумма штрафа была на тот момент 1100 злотых, заплатить нужно было в течение 30 дней переводом на банковский счет. Я оплачивал на почте, поделив на два платежа.

Оказывается, одним из важных условий была покупка новой страховки, а я об этом узнал не сразу. И с каждым днем просрочки штраф рос чуть ли не в геометрической прогрессии.

В итоге Алексей решил сменить страховую компанию на ту, которая будет звонком или СМС за несколько дней оповещать, что полис заканчивается.

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