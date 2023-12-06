ВСУ опубликовали пронзительный ролик, снятый волонтерами ко Дню Святого Николая и Вооруженных сил 6.12.2023, 2:04

Видео.

Вооруженные Силы Украины опубликовали на своей странице в Facebook трогательный видеоролик – поздравления с Днем ВСУ и Святого Николая, которые с этого года празднуются вместе.

«В этом году украинцы впервые отмечают вместе два праздника — День Вооруженных Сил Украины и Святого Николая. Этот факт вдохновил авторов видеоролика на создание теплой и доброй истории, в которой дети благодарят своих родных — защитников и защитниц, и просят защитить наш общий дом — Украину, и, конечно, Святого Николая: «Чтобы подарочки принес», - говорится в сообщении.

В ВСУ сообщают, что видеоролик снят в рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины. Его создали на волонтерской основе украинские компании и художники.

Ролик будет транслироваться также на украинских телеканалах и кинотеатрах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».