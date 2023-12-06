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Зеленский об уничтожении российского Су-24М: Будем и дальше «минусовать» террористов

  • 6.12.2023, 5:12
Зеленский об уничтожении российского Су-24М: Будем и дальше «минусовать» террористов
Владимир Зеленский

Бомбардировщик пытался нанести удар по Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за уничтожение российского бомбардировщика Су-24М.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Президент напомнил, что Су-24М оккупантов, который был сбит в районе острова Змеиный, пытался нанести удар по Одесской области.

«Еще минус один у террористов. И будем и дальше «минусовать» террористов. Усиливаем наше ПВО, в частности в Одесской области. Постепенно. Но ощутимо. Я благодарю каждую страну, которая помогает», - подчеркнул Зеленский.

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