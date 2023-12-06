ВСУ разбили подразделения 144-й мотострелковой бригады РФ в Крынках 1 6.12.2023, 8:02

7,632

Опубликованы фамилии 73 ликвидированных, раненых в разы больше.

У российских оккупантов складывается крайне трудная ситуация в районе села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, где Вооруженные силы Украины формируют плацдарм. На данном участке фронта, в частности, воюет 144-я мотострелковая бригада ВС РФ (воинская часть 11739), которая понесла тяжелые потери погибшими и ранеными.

Об этом написал Telegram-канал «Досье шпиона», а также опубликовал список из 73 «двухсотых» оккупантов в 144 омсбр за период с конца августа по середину ноября. Он, среди прочих данных, содержит информацию об обстоятельствах смерти военных бригады.

Как пишет канал, основными причинами гибели захватчиков стали ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы. Также отмечается интенсификация применения украинскими военными FPV-дронов и дронов со «сбросами».

Кроме того, нередки случаи суицида и «гибели от руки товарищей», отмечает «Досье шпиона».

«Обстановка вокруг бригады по-прежнему остается крайне тяжелой. Источник отмечает, что списки 300-х приблизительно в 8-9 раз больше чем 200», – говорится в сообщении.

Судя по списку «двухсотых» 144 омсбр, основная часть погибших – солдаты, однако есть среди потерь и несколько офицеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».