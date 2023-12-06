Спикер Палаты представителей США выдвинул ультиматум Байдену 6.12.2023, 8:38

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Майкл Джонсон

По вопросу военной помощи для Украины.

Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что Конгресс готов помогать Украине вооружением в 2024 году, если президент Джо Байден пересмотрит открытие границ для беженцев.

На сегодня массовая эмиграция внутрь Соединенных Штатов должна тревожить американцев больше, чем война на другом континенте, поскольку под угрозой их собственный дом.

О подобном ультиматуме сообщило издание FoxNews.

Там указали, что 5 декабря Джонсон направил официальное письмо в Белый дом.

«Оказание военной помощи Украине напрямую зависит от внедрения реформ по отношению к эмигрантам», – указано в тексте обращения к Байдену.

Подобную позицию уже прокомментировали и в Киеве. Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк убежден, что голосование про поддержку Украины вооружением в Конгрессе провалят.

«Поэтому завтра они снимут вопрос на $106 млрд для нас, Израиля и Тайваня с голосования… или провалят и будут пытаться найти новый вариант с границей между США и Мексикой», – считает политик.

Отмечается, что США вложили более 100 миллиардов долларов в содействие Украине по противодействию оккупантам из России. Однако республиканцы все чаще задаются вопросом, почему эти деньги не тратятся дома.

Напомним, накануне Джонсон внезапно изменил свою позицию по вопросу сохранения военной помощи Украине.Теперь он стал основным сторонником ее выделения.

«Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи», – передавали американские СМИ его громкое заявление.

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