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Главари ХАМАСа спрятались вместе в туннелях: уникальные кадры

  • 6.12.2023, 8:44
  • 4,764
Главари ХАМАСа спрятались вместе в туннелях: уникальные кадры

Пятеро из них уже уничтожены.

Израильская армия громит батальоны ХАМАСа в секторе и методично уничтожает их командиров. Разведка ЦАХАЛа перехватила фото- и видеоматериалы, находившиеся в распоряжении боевиков, передают «Детали».

Сайт ЦАХАЛа публикует фото заседания главарей террористической организации в тоннеле под Индонейзийской больницей и кадры прохода по тоннелю заместителя командира бригады северной Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа рассказывает об уничтоженных командирах северной бригады Газы, которая является вторым по численности военным формированием, и собственно бригады Газа — самого крупного военного подразделения.

Четверо комбатов ХАМАСа были уничтожены ударами с воздуха по наводке ШАБАКа и АМАНа. Среди них — командир батальона «Шати» Хайтам Хуваджари, замкомандира бригады северной Газы Ваиль Раджиб (на видео), член узкого военного кабинета Ахмед Анджур и другие.

ЦАХАЛ сообщает, что все главные позиции батальона «Шати» захвачены. Командные пункты, инфраструктура и ряд командиров батальона «Сабра» уничтожены. В городе Газа расположено множество военных объектов, включая склады боеприпасов, хранящихся в густонаселеннных районов. «Город Газа является ярким примером того, как ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита», сказано в релизе ЦАХАЛа.

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