Соловьев унизил Пескова
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 6.12.2023, 8:49
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Назвал непечатным словом.
Пропагандист Соловьев в рейдж-угаре вновь не рассчитал силы и решил обобщить. Да так, что Пескову икается. По версии Соловьева, все, кто призывает к мирным переговорам с Украиной — «политические п…сты». Напомним, что вчера пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова к переговорам. Не призыв, но позиция понятная.
Поэтому хочется уточнить, кого именно Соловьев оскорбил. Пескова, который сделал заявление, Путина, которого усач представляет, или вообще весь народ, который выбрал (покорежило) президента? Ну и чисто для справки, а не является ли пропагандой упоминание представителей ЛГБТ даже в таком контексте? Ведь случайные зрители младше 18 лет могут и заинтересоваться, что это за «п…сты» разрушают страну.
Телеграм-канал «Русский декаданс»