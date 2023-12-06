Китай захватил белорусский авторынок 1 6.12.2023, 8:52

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Доля китайских авто достигла 84%.

Китайские марки заняли 84% белорусского авторынка. Продажи новых автомобилей растут, однако восстановление рынка постепенно исчерпывает свой потенциал. Об этом говорится в отчете председателя правления БАА Сергея Вариводы.

В ноябре дилеры, входящие в ассоциацию, продали 3057 новых автомобилей, в том числе 2689 легковых. Объем продаж новых легковушек вырос в сравнении с прошлогодним ноябрем на 340%.

«Темп восстановления рынка легковых автомобилей в целом за период январь-ноябрь 2023 года составил 140 %, что свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта низкой базы и замедлении темпа восстановительной динамики», – говорится в комментарии.

Восстановительный рост обеспечили факторы как спроса, так и предложения. Речь идет о росте доходов населения, а также улучшении условий кредитования. Со стороны предложения прирост обеспечивали стабильные цены и увеличение числа предлагаемых моделей. С начала года оно увеличилось с 35 до 75.

«Доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84 %. Стабильно высокая доля рынка у отечественного автопроизводителя. Легковые автомобили, сошедшие с конвейера СЗАО «БелДжи», обеспечили 70 % дилерских продаж», – отметил Варивода.

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