Мощный взрыв под Полоцком: появились новые подробности 1 6.12.2023, 9:20

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Госпитализировано уже четыре человека.

После взрыва в агрогородке Захарничи Полоцкого района госпитализировано четыре человека.

Двое, в состояние средней тяжести и в тяжелом состоянии, доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу. Еще двое доставлены в городскую больницу №1. Они находятся под наблюдением врачей, сообщает Витебский облисполком.

Взрыв в двухэтажном жилом доме произошел вчера в 19:30. По предварительной информации, на втором этаже взорвался газовый баллон. Из дома эвакуированы 11 жильцов. Они находятся у родственников и друзей.

Минздрав сообщает о 13 эвакуированных и трех госпитализированных в ЦРБ. Среди них – ребенок 2010 года рождения с сахарным диабетом I типа и ликемией. Также госпитализированы женщина 1940 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У нх сочетанные травмы. Состояние женщины – средней тяжести, мужчины – тяжелое.

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