закрыть
6 декабря 2023, среда, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощный взрыв под Полоцком: появились новые подробности

1
  • 6.12.2023, 9:20
  • 1,862
Мощный взрыв под Полоцком: появились новые подробности

Госпитализировано уже четыре человека.

После взрыва в агрогородке Захарничи Полоцкого района госпитализировано четыре человека.

Двое, в состояние средней тяжести и в тяжелом состоянии, доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу. Еще двое доставлены в городскую больницу №1. Они находятся под наблюдением врачей, сообщает Витебский облисполком.

Взрыв в двухэтажном жилом доме произошел вчера в 19:30. По предварительной информации, на втором этаже взорвался газовый баллон. Из дома эвакуированы 11 жильцов. Они находятся у родственников и друзей.

Минздрав сообщает о 13 эвакуированных и трех госпитализированных в ЦРБ. Среди них – ребенок 2010 года рождения с сахарным диабетом I типа и ликемией. Также госпитализированы женщина 1940 года рождения и мужчина 1976 года рождения. У нх сочетанные травмы. Состояние женщины – средней тяжести, мужчины – тяжелое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо
Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников