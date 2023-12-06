«Си Цзиньпин вел себя как барин»: Лукашенко унизили в Пекине 6.12.2023, 9:38

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Диктатора фактически поставили на колени.

Уже второй раз за 2023 год диктатор Лукашенко встретился с Си Цзиньпинем.

Территория Беларуси стратегически важна главе Китая как трамплин для прыжка в Европу. В то же время, как рассказал «24 Каналу» политолог Игорь Рейтерович, Пекин нужен Минску как источник средств.

Мимика показала намерения Лукашенко

«Пусть Лукашенко не тешит себя иллюзиями, что он важный геополитический игрок и великие лидеры к нему с уважением относятся в Китае», – подчеркнул политолог.

Китайцев интересует Беларусь с точки зрения географического положения: государство граничит со странами Евросоюза и удобно для логистики. В то же время, режим Лукашенко делает все возможное, чтобы заманить китайские инвестиции и бизнес в Минск.

«Он же готов на все пойти. И на колени может стать, если нужно. И он это делал в последние 10 лет. Он так «стелется» перед Си, что очень сложно описать: у него восхищение, граничащее с унижением», – подчеркнул Рейтерович.

«Он готов обнять и поцеловать (Си Цзиньпиня – ред.). В этом отношении мимика играет немаловажную роль, она показывает его отношение. А Си Цзиньпин вел себя как барин, спокойно общается, смотрит на все это, спокойно кивает половой и делает свое дело»,

– проанализировал Рейтерович видео со встречи Си и Лукашенко.

Какой план имеет Си по отношению к Беларуси

После российско-украинской войны Китай через Беларусь будет постепенно заходить в ЕС, когда они улучшат отношения. Пекин предупреждали, что расширение связей в Минске возможно только после войны. Однако Си Цзиньпин готовит плацдарм на будущее, чтобы, когда запустятся соответствующие процессы, он будет контролировать белорусские предприятия и компании. Впоследствии производимые товары будут продавать в европейские страны.

«Все прекрасно понимают, что эти товары будут маркироваться не «Made in Belarus», а «Made in China». Будут производиться преимущественно на предприятиях с китайскими инвестициями, которые, кстати, в Беларуси уже построены. Однако построены не на очень выгодных условиях для Беларуси. Лукашенко там обещал гарантированно выкупать половину продукции по государственному заказу»,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

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