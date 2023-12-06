Хренин «приватизировал» апартаменты в центре Минска 6.12.2023, 9:52

Министр обороны использовал оригинальную схему, чтобы получить элитную квартиру.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин использовал оригинальную схему, чтобы получить элитную квартиру на проспекте Победителей в Минске.

Еще в декабре 2020 года он стал хозяином большой трекомнатной квартиры в «Славянском квартале» — престижное место прямо напротив Стелы.

Площадь его квартиры по адресу проспект Победителей, 27 — 94 квадратных метра. Судя по объявлениям на сайтах недвижимости, подобные квартиры стоят около $300 тысяч. Однако, скорее всего, для Хренина жилье обошлось намного дешевле.

Он не просто покупал квартиру, а оформил ее в рассрочку. Такую возможность Хренину предложило Управление делами президента. Общая стоимость рассрочки составила 133 тысячи рублей. На тот момент это было около $52 тысяч. Скорее всего, это и была полная цена квартиры для министра.

Теоретически возможно, что он доплачивал что-то из собственного кармана стартовым платежом, но «Наша Ніва» пока не фиксировала таких случаев в историях с элитным жильем белорусских чиновников.

Так или иначе, Хренин обязался выплачивать стоимость квартиры равными платежами в течение семи лет, что делает и поныне. Вариант на самом деле выгодный, так как белорусский рубль продолжает падение. По нынешнему курсу стоимость рассрочки уменьшилась уже до $42 тысяч.

Был определенный символизм, что министру обороны выделили квартиру с видом на Стелу через четыре месяца после событий августа 2020 года.

Напомним, что 9 августа манифестанты, требовавшие честного подсчета голосов, хотели собраться именно возле Стелы, но их разогнали с использованием светошумовых гранат.

16 августа 2020 года демонстранты символически заняли это знаковое место Минска.

И тогда 23 августа министр обороны приказал оцепить Стелу колючей проволокой и поставить на ее охрану курсантов с оружием.

«Миру — мир, а Хренину — хрен». Такой лозунг приобрел после этого популярность.

Со «Славянского квартала» открывается вид на Стелу и Парк Победы.

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