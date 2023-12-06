От Могилева до Охотского моря: на Беларусь надвигается «антициклон-зверюга» 5 6.12.2023, 10:03

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Когда ждать усиления морозов?

На Беларусь надвигается мощный антициклон, сформировавшийся в арктической воздушной массе. По прогнозам синоптиков, он вполне может развиться до самого крупного барического образования на планете.

Журналисты telegraf.news узнали, когда «антициклон-зверюга», из-за которого среднесуточная температура воздуха опускается ниже нормы на 15-20°, доберется до Беларуси.

По данным авторов телеграм-канала «Надвор’е», давление в центре антициклона «В» прогнозируется на уровне 1064 гПа при норме 1013 гПа.

«Зверюга, а не антициклон. Его циркуляцией будет охвачена большая половина нашего материка. (…) Если взять изобару в 1018 гПа, то его протяженность составит около 9000 км от востока Могилевской области до побережья Охотского моря!», — рассказали специалисты.

По прогнозам синоптиков, на более холодной, восточной половине антициклона температура воздуха будет как минимум -35..-40°С, что примерно на 20 градусов холоднее, чем обычно в это время года в этих местах.

Развиваться эта «крупнейшая отрицательная аномалия на планете» начнет уже во второй половине недели, предупредили синоптики. Однако, в Беларуси совсем уже «сибирских» морозов не прогнозируется.

«С вечера среды начнется, ожидайте. Над севером РФ окрепнет антициклон и переменит циркуляцию в нашем регионе. С юго-востока – востока начнет задувать сухой холодный ветер и температура на большей части Беларуси опустится ниже 10° мороза», — рассказали в тематическом телеграм-канале.

Западные районы Брестской области пока будут исключением из-за «зоны теплого фронта», но вскоре похолодание доберется и туда, предупредили синоптики.

Самые холодные ночи, по прогнозам специалистов, будут с 8 на 9 и с 9 на 10 декабря: численная модель прогноза погоды СМС выдала на эти ночи морозы до 12–14°С, по востоку — до -18°С.

«В пятничку днем возможен снежок и будет немного теплее, а днем воскресенья, 10 декабря, к нам попытается прорваться тепло из Атлантики с дождем и гололедами. Но пока это не точно», — рассказали авторы телеграм-канала.

В Белгидромете также сообщили о приближении «обширного холодного антициклона». В ближайшие два дня, 7-8 декабря, Беларусь будет находится на его периферии, тогда как центр будет оставаться над северо-востоком Европейской территории России.

Сильных осадков в это время белорусские синоптики не прогнозировали — лишь местами в западных районах небольшой кратковременный снег. А вот гололедица и порывистый ветер могут доставить белорусам неприятностей в эти дни.

Температура воздуха, по данным Белгидромета, ночью будет опускаться до -7..-13°С (при прояснениях -14..-16°С), максимальная днем — в диапазоне -2..-9°С.

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