Самый дешевый электрокар Volkswagen проверили в необычном испытании

Самый дешевый электрокар Volkswagen проверили в необычном испытании1
- 6.12.2023, 10:28
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Результат «лосиного теста» оказался неожиданным.
Хэтчбек VW ID.3 является самым дешевым электрокаром немецкого бренда. У него есть и другие достоинства вроде большого запаса хода или надежной батареи. Но с необычным испытанием на территории тестового полигона машина не справилась.
Авторы канала km77.com в YouTube проверили электрический Volkswagen ID.3 в паре важных тестов на управляемость. Результаты не порадовали. Эксперты в ходе испытания на дороге выяснили, что управляемость к сильным качествам модели не относится.
В слаломе компактный хэтчбек преодолел полосу препятствий за 24,2 с. Это оказалось медленнее лидеров класса и уступает другим электромобилям похожего размера, что свидетельствует о не слишком хороших настройках шасси.
Второе испытание – так называемый лосиный тест. Этот заезд показывает управляемость машины в экстремальных ситуациях, когда необходимо объехать внезапное препятствие, не зацепить его и вернуться на изначальную траекторию.
Специалисты требуют от автомобилей проходить этот тест на скорости не ниже 77 км/ч. Однако Volkswagen ID.3 справился на максимальной скорости 75 км/ч. Быстрее разогнаться и пройти тест не удавалось.