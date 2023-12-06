Байден: Отказ от поддержки Украины – это просто безумие 3 6.12.2023, 10:44

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США пообещал, что его администрация добьется выделения средств.

Перспектива отказа от помощи Украине, борющейся с российской агрессией, абсолютно ошибочна.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает The New York Times.

Он отметил, что отказ от поддержки Украины противоречит интересам США.

«Отказ от поддержки Украины – это просто абсолютное безумие», - отметил американский президент.

Он пообещал, что его администрация добьется выделения средств для Украины.

Важность финансирования поддержки Украины также отметила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, если Конгресс не примет новой помощи, США будут нести ответственность за поражение Украины.

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