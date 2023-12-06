Умеров: Мы прошли две из трех линий обороны россиян 6.12.2023, 11:01

1,820

Министр обороны Украины рассказал о планах ВСУ на 2024 год.

Украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян. У Украины есть план по освобождению территорий на 2024 год.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

Умеров заявил, что оккупанты имеют три линии обороны на фронте в Украине. По его словам, ВСУ прошли вторую линию и находятся перед третьей.

«Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год», - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что выход на границы 1991 года остается стратегической победой для Украины. Умеров на вопрос журналиста о том, возможно ли урегулирование, если война растянется на годы, ответил, что цивилизованному миру должно быть стыдно, если это произойдет.

«Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (россияне, - ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать», - заявил он.

Кроме того, министр наполним про планы Украины присоединиться к НАТО. По его словам, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций проходят по стандартам НАТО.

Умеров также прокомментировал скандалы с коррупцией и закупками в Минобороны. Он заявил, что сейчас проходят тендеры, конкурсы и аудиты. Глава Минобороны добавил, что ведомство готово пригласить внешних аудиторов для перекрестной проверки.

Линии обороны россиян

Стоит отметить, что ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские генералы и эксперты отмечали, что минные поля и оборонные рубежи стали главной преградой украинского контрнаступления на юге.

В сентябре командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. По его словам, это была главная линия обороны оккупантов.

Также была информация, что украинские воины дошли до второй линии обороны россиян в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Однако информации о ее прорыве не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу