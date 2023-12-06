NYT: Секретный брифинг по Украине в Сенате США превратился в сплошной крик

NYT: Секретный брифинг по Украине в Сенате США превратился в сплошной крик1
- 6.12.2023, 11:13
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Как проходили дебаты и чем все закончилось.
Секретный брифинг, на котором демократы должны убедить республиканцев проголосовать за выделение военной помощи Украине и Израилю, провалился, превратившись в крик и шум.
Об этом пишет The New York Times.
«Секретный брифинг с участием представителей администрации президента США, намеревавшихся убедить в поддержке, перерос в сплошной крик, когда республиканцы гневно обвинили демократов в попытках обмануть их требования по мерам безопасности на границе», - пишет издание.
Это произошло накануне критического тестового голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайных затратах в размере 110,5 миллиарда долларов.
NYT отмечает, что срыв брифинга затмил перспективы любого соглашения между республиканцами и демократами.
«Мы собираемся покинуть Украину», - сказал сенатор-демократ от штата Коннектикут Кристофер С. Мерфи.
«Когда Путин нападет на страны НАТО, они (республиканцы. - Ред.) еще пожалеют о дне, когда решили играть в политику с будущей безопасностью Украины», - добавил он.
Республиканцы возмущены тем, что представители администрации президента США не ответили на их вопросы о безопасности границы.
«Они хотят отдать десятки миллиардов долларов на помощь нашим друзьям и союзникам за границей, но не желают делать все необходимое, чтобы предотвратить потенциальный кризис на нашей границе», - заявил сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин.
NYT пишет, что законопроект о помощи Украине должны голосовать «в, пожалуй, самый неопределенный момент для этой страны в осаде, начиная с первых хаотических месяцев войны».
Издание отмечает, что Украине срочно необходимо больше оружия и боеприпасов, чтобы попытаться переломить ситуацию на поле боя.
Некоторые официальные лица Пентагона отрицают заявления Белого дома о том, что военная помощь Украине скоро закончится. Они ожидают, что оставшихся 4,8 миллиарда долларов помощи хватит до весны.
Путин при этом дал понять, что рассчитывает на длительную войну: почти треть бюджета РФ на следующий год, примерно 109 млрд долларов, будет направлена на «национальную оборону», пишет NYT.