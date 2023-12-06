В Бердянске прогремел мощный взрыв: оккупанты перекрыли движение 6.12.2023, 11:36

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Грохот слышали несколько микрорайонов.

Около 5 часов утра 6 декабря во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. Он был слышен в нескольких микрорайонах города.

После этого захватчики перекрыли движение вблизи Вечного огня: не пропускают даже пешеходов. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

«Бердянск, оккупанты, доставку заказывали? В 5.15 в городе раздался громкий взрыв, который слышали несколько микрорайонов. После этого оккупанты перекрыли движение близ Вечного огня – пока не пропускают даже пешеходов. А что произошло, орки? Тревожно?» – написал он.

В Telegram-канале «Бердянск сегодня» уточнили, что лучше всего взрыв был слышен в районе Спорткомлекса, Азмола и Лесок. Перед взрывом местные слышали, что в небе что-то летело.

«Скорее всего из-за последствий именно этого взрыва оккупанты перекрыли движение транспорта на спуске по Западному проспекту в районе Вечного огня. Говорят, что не пропускают даже пешеходов», – подтвердили информацию Федорова админы канала.

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