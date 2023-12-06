Сбежавший в Онтарио кенгуру «снял фильм» о собственной поимке 6.12.2023, 11:48

Животное толкнуло ловившего его офицера полиции, что привело к включению камеры.

Новая запись с нательных камер, опубликованная во вторник, показывает, как полиция поймала сбежавшего кенгуру в Ошаве, Онтарио, после того как он пропал более чем на 3 дня.

Полиция Дарема опубликовала запись с камеры, на которой видна только часть поимки, поскольку полицейские не обязаны были активировать свои камеры, сообщает сайт cp24.com.

Однако кенгуру подтолкнул офицера, отвечавшего на вызов, что и привело к включению записи, пояснили в полиции.

Днем ранее полиция сообщила, что кенгуру был успешно пойман в понедельник около 6 часов утра после побега из зоопарка Ошавы в пятницу.

Сумчатое животное было найдено на Winchester Road в Ошаве, в том же районе, где его впервые заметили в пятницу.

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