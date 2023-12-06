Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун, MarketWatch

6.12.2023, 11:52

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Си Цзиньпин

Китай ощутил войну в Украине?

Поднебесная страдает оттоком «мозгов» и иностранных инвестиций. Китай ощутил войну в Украине?

Спрос на китайские товары слаб. Иностранные компании продолжают перемещать свои цепи поставок в другие места. Даже студенческие обмены и туристические визиты сокращаются.

Признаки исторически низких иностранных инвестиций в Китай можно увидеть везде. Среди других заметных моментов – кризис строительного сектора, высокий государственный долг, высокие показатели безработицы. Есть много причин такой ситуации, но все они сводятся к ключевому: экономика Китая остается слабой и иностранцы больше не чувствуют себя в стране безопасно финансово и даже физически.

Насколько плохим знаком отток иностранных инвесторов? Краткий ответ: очень плохим.

В прошлом месяце аналитики ожидали, что Пекин объявит о низких показателях входящих прямых иностранных инвестиций, но даже пессимисты были в шоке. Согласно данным Государственного валютного управления, обязательства по прямым инвестициям за период с июля по сентябрь достигли дефицита в $11,8 млрд. Такие цифры квартального дефицита были зарегистрированы в Китае впервые.

Большинство аналитиков видят причину в стремлении инвесторов «уменьшить риски», но есть и другие дополнительные факторы, усугубившие ситуацию.

«Иностранные фирмы, работающие в Китае, не только отказываются реинвестировать свои доходы, но – впервые в истории – они являются крупными продавцами своих инвестиций китайским компаниям и репатриируют средства», – комментирует Николас Ларди, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (США).

Как отметили в Goldman Sachs (одна из крупнейших инвестиционных компаний и в мире. Основана в 1869 году со штаб-квартирой на Манхэттене в Нью-Йорке, – ред.), «поскольку процентные ставки в Китае «низки в течение длительного времени», а процентные ставки за пределами Китая «высоки в течение длительного времени», давление оттока капитала, вероятно, будет сохраняться».

Листинги китайских компаний на рынках США упали на невероятные уровни. Отчасти причиной тому является напряженность в отношениях между США и Китаем, которая заставляет инвесторов быть более осторожными.

Листинг – допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже или внебиржевой торговой системе и осуществление предварительного и последующего контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентам условиям и требованиям, установленным в правилах биржи или другого организатора торговли.

Китайские власти позакрывали в стране все иностранные консалтинговые и аудиторские фирмы, жизненно важные для потенциальных инвесторов и иностранных компаний: для понимания рисков и других корпоративных и политических факторов перед принятием инвестиционных решений.

Не способствовали улучшению инвестклимата и рейды китайских силовиков в офисы нескольких американских компаний, в частности Mintz Group и Bain & Co., с последующим задержанием местного персонала.

Показатели покупки акций китайских компаний, зарегистрированных за границей, также упали до минимума за 5 лет. Для сравнения: в 2021 году 34 китайских первичных публичных размещения в США привлекли $12,6 млрд. В прошлом году эта сумма упала до $468 млн в результате 14 IPO.

Initial Public Offering – первоначальное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. Таким образом, привлекают дополнительные финансы для развития бизнеса. После появления на фондовом рынке организация из частной превращается в публичную. Приобрести ее активы может каждый, кто имеет доступ к торговой площадке.

Среди причин – регуляторная неопределенность и слабые показатели китайских компаний на дому. Кроме того, западные эксперты долгое время в один голос советовали компаниям «уменьшить риски» своих цепей поставки из Китая.

Все стало так плохо, что 28 ноября китайский вице-премьер Ли Цян на первой Китайской международной выставке сделал заявление: «Мы готовы строить более тесные производственные и промышленные партнерства в цепях поставок со всеми странами». Он также добавил, что иностранным компаниям нужно «осторожнее относиться к вызовам и рискам, вызванным протекционизмом и бесконтрольной глобализацией».

Даже количество студентов, которые едут в Китай, резко сократилось. В 2019 году в Китае обучалось более 11 тыс. американцев. По данным посольства США в Пекине, в текущем году их количество составляет всего 350. Китай отчаянно пытается остановить этот отток.

В августе Китай объявил о плане по 24 пунктам привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнес-среды внутри страны – в частности, в таких ключевых секторах, как технологии и биомедицина. Китай заявил, что «расширит каналы притока иностранного капитала, которые отвечали интересам иностранных инвесторов», но не предоставил конкретных деталей.

На недавнем саммите АТЭС в Сан-Франциско глава Китая Си Цзиньпин затронул этот вопрос: «Мы будем и дальше работать над обеспечением национального режима для иностранных инвесторов».

Китай также улучшит политику помощи иностранцам при въезде и пребывании в стране, включая устранение барьеров в финансовых, медицинских и цифровых платежных услугах, сказал он, но деталей, опять же, не рассказал.

Проблемы слишком велики, а средства их решения, которые пытается внедрить Китай, слишком слабы, чтобы добиться существенного результата, комментирует Питер Петри, профессор международных финансов Университета Брандейса.

«Неопределенность по отношению к американско-китайским отношениям является причиной того, что многие американские компании выходят из Китая, и для того, чтобы изменить это, понадобятся годы, – сказал он. – Ничто (из того, что сейчас пытается внедрить Китай – ред.), в кратковременной перспективе не решит его проблем».

Таннер Браун, MarketWatch

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