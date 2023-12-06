Черноморский флот РФ проиграл битву за море 1 Александр Черненко

6.12.2023, 12:49

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И все благодаря морским дронам.

Во время войны общество постоянно находится на эмоциональных качелях. Этому, конечно, способствуют как медиа, так и безответственные заявления отдельных политиков и экспертов. От эйфории и ожидания скорой победы год назад сейчас общественные настроения качнулись кое-где в сторону «зрады». В этой ситуации наилучшим и самым трезвым будет взгляд специалиста со стороны.

Один из самых авторитетных американских историков, специалист по Украине, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что главным успехом нашего государства за последнее полугодие является морская победа в Черном море. Американский эксперт отметил, что украинцам, «к общему удивлению», удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном. Эта победа стала возможной благодаря уникальной разработке СБУ – дронам Sea Вaby, которые изменили баланс сил на воде.

Напомню начало года. Россия шантажирует закрытием «зернового коридора» и провозглашает Черное море чуть ли не своим внутренним. В начале войны россияне часто говорили о новой геополитической реальности. Теперь с новой «морской» геополитической реальностью столкнулись уже в Кремле. Черноморский флот РФ проиграл битву за море дронам СБУ и больше полностью не контролирует ни одной его части, ни один корабль РФ не находится в безопасности.

«Виновники» такой перемены – морские дроны от СБУ, которые называют «морскими малышами». Замечу, что Sea Baby – это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. На счету СБУ уже много успешных примеров ее применения, в частности против кораблей Черноморского флота РФ. Вот неполный список работы дронов: в октябре 2022 года атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых – фрегат «Адмирал Макаров». А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители «Самум» и «Павел Державин», танкер SIG, десантный корабль «Оленегорский горняк», а еще нанесли повреждения большому военному буксиру «Николай Муру» и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю «Владимир Козицкий».

Результат работы морских дронов пришел почти сразу: мы перестали вести переговоры о «зерновом коридоре», а самостоятельно обеспечиваем вывоз зерна из своих портов. И я уверен, что только благодаря техническому превосходству над врагом мы можем получить преимущество в войне. Напомню, морские дроны – полностью украинская разработка. И опыт успешного военного менеджмента, который продемонстрировала СБУ Малюка, нам нужно мультиплицировать. Тогда поводов для разговоров о «зраде» станет на порядок меньше.

Александр Черненко, censor.net

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