Конгресс США готовит новый Акт о демократии в Беларуси

Конгресс США готовит новый Акт о демократии в Беларуси2
- 6.12.2023, 12:53
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Давление на режим Лукашенко будет усилено.
В Конгрессе США ведется подготовка нового Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, сообщил «Позірку» основной автор документа конгрессмен Кристофер Смит.
По его словам, если документ будет принят, он станет уже пятым Актом о демократии в Беларуси — первый документ был принят конгрессом в 2004 году.
— Вопрос о том, что происходит в Беларуси, неоднократно поднимался, в том числе и в комитете конгресса по иностранным делам, — сказал Смит. — И хотя сейчас критически важно, что мы должны поддерживать Украину и остановить идущую там войну, мы также не можем убрать из нашего фокуса то, что в Беларуси 1500 политзаключенных (на самом деле — около 8-10 тысяч — ред.), репрессии, постоянно задерживают все новых и новых людей. Это тактика террора.
Смит отметил, что в предыдущие годы удавалось добиться освобождения политзаключенных в том числе через санкционное давление на режим Лукашенко.
— Потом начались разговоры, что, может, «Лукашенко не такой уж и плохой.» А я говорил, что он хуже некуда и мы должны поддерживать тех, кого притесняют, а не налаживать контакты с тем, кто притесняет. И Акт о демократии в Беларуси как раз об этом: он повторно утверждает существующие программы поддержки демократизации Беларуси, призывает к введению статуса временной защиты для находящихся в США белорусов, призывает к санкциям, — заявил собеседник.
По словам Смита, сейчас ведется работа среди других конгрессменов, чтобы они присоединялись к документу в качестве соавторов.
— У нас есть список тех, кто уже поддержал Акт о демократии. В ближайшее время у меня намечена встреча со спикером Палаты представителей по этому вопросу. И я очень оптимистичен насчет принятия акта. Надеюсь, что до конца года он будет одобрен, — сказал Смит.
Акт о демократии в Беларуси впервые был принят в 2004 году после того, как Александр Лукашенко провел «референдум», разрешивший избираться одному человеку президентом (де-факто самому Лукашенко) неограниченное количество раз. Документ обновлялся в 2006, 2011 и 2020 годах в связи с президентскими выборами и сопровождавшими их репрессиями.
В принятом в 2020 году документе подчеркивалось, что Лукашенко не является легитимным правителем Беларуси.
Документ расширил возможности США для санкционного давления на режим Лукашенко, помощи белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ.