Конгресс США готовит новый Акт о демократии в Беларуси 2 6.12.2023, 12:53

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Давление на режим Лукашенко будет усилено.

В Конгрессе США ведется подготовка нового Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, сообщил «Позірку» основной автор документа конгрессмен Кристофер Смит.

По его словам, если документ будет принят, он станет уже пятым Актом о демократии в Беларуси — первый документ был принят конгрессом в 2004 году.

— Вопрос о том, что происходит в Беларуси, неоднократно поднимался, в том числе и в комитете конгресса по иностранным делам, — сказал Смит. — И хотя сейчас критически важно, что мы должны поддерживать Украину и остановить идущую там войну, мы также не можем убрать из нашего фокуса то, что в Беларуси 1500 политзаключенных (на самом деле — около 8-10 тысяч — ред.), репрессии, постоянно задерживают все новых и новых людей. Это тактика террора.

Смит отметил, что в предыдущие годы удавалось добиться освобождения политзаключенных в том числе через санкционное давление на режим Лукашенко.

— Потом начались разговоры, что, может, «Лукашенко не такой уж и плохой.» А я говорил, что он хуже некуда и мы должны поддерживать тех, кого притесняют, а не налаживать контакты с тем, кто притесняет. И Акт о демократии в Беларуси как раз об этом: он повторно утверждает существующие программы поддержки демократизации Беларуси, призывает к введению статуса временной защиты для находящихся в США белорусов, призывает к санкциям, — заявил собеседник.

По словам Смита, сейчас ведется работа среди других конгрессменов, чтобы они присоединялись к документу в качестве соавторов.

— У нас есть список тех, кто уже поддержал Акт о демократии. В ближайшее время у меня намечена встреча со спикером Палаты представителей по этому вопросу. И я очень оптимистичен насчет принятия акта. Надеюсь, что до конца года он будет одобрен, — сказал Смит.

Акт о демократии в Беларуси впервые был принят в 2004 году после того, как Александр Лукашенко провел «референдум», разрешивший избираться одному человеку президентом (де-факто самому Лукашенко) неограниченное количество раз. Документ обновлялся в 2006, 2011 и 2020 годах в связи с президентскими выборами и сопровождавшими их репрессиями.

В принятом в 2020 году документе подчеркивалось, что Лукашенко не является легитимным правителем Беларуси.

Документ расширил возможности США для санкционного давления на режим Лукашенко, помощи белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ.

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