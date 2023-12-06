В РФ узбек наладил производство белорусских водительских прав 1 6.12.2023, 12:59

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И устраивал людей по ним в «Яндекс-такси».

Предприимчивый гражданин Узбекистана Темурбек Худайназаров открыл под российской Рязанью филиал белорусской «ГАИ». Нелегальный, конечно же.

Гражданин Узбекистана узнал, как можно изготовить беларусские права, купил оборудование и наладил работу. Удостоверения, а точнее, их фотографии, он продавал соотечественникам за 40-60 долларов.

Правда, поработать Темурбек успел всего несколько месяцев: «фирму» он открыл в феврале, а задержали его уже в июне. Дома у него нашли 38 поддельных белорусских водительских удостоверений и много пластиковых заготовок.

Темурбек получил от российского суда 480 часов обязательных работ за подделку официальных документов. Но отбывать ему ничего не пришлось: в зачет пошло время пребывания в СИЗО. Правда, мужчину депортируют на родину. В России он находился не совсем легально.

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