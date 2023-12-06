В Беларуси переименовали единственную гимназию имени Калиновского 3 6.12.2023, 13:07

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Стало известно, в честь кого.

Свислочскую гимназию № 1, которая единственная в Беларуси носила имя руководителя восстания 1863−1864 гг. Кастуся Калиновского, переименовали в честь комсомолки-подпольщицы Паши (Прасковьи) Василенко. Информация об этом появилась на сайте учреждения образования, пишет zerkalo.io.

Судя по веб-странице гимназии, переименование состоялось совсем недавно, в конце ноября. Еще 23 ноября школа носила имя Кастуся Калиновского, а уже 1 декабря на сайте появилась новость об «организация платных дополнительных образовательных услуг для учащихся в ГУО «Гимназия № 1 им. П. Василенко г. Свислочь».

До этого гимназия была единственным в стране учреждением образования, которое носило имя национального героя Беларуси Кастуся Калиновского.

Гимназии уже больше 200 лет: она была открыта еще в 1805 году на деньги владельца местечка Свислочь графа Винцента Тышкевича. В 1875 году гимназию преобразовали в учительскую семинарию, после Великой Отечественной войны — в среднюю школу. Имя Кастуся Калиновского она получила в 1987 году, а в 2005-м снова стала гимназией.

В 1847−1852 гг. здесь учился сам руководитель восстания Кастусь Калиновский. Из других знаменитых учеников — художники Люциан Крашевский и Наполеон Орда, еще один предводитель восстания Ромуальд Траугут и другие.

До 2020 года сюда неоднократно приезжали на экскурсию школьники из Польши.

Паша Василенко, в честь которой переименовали гимназию, — комсомолка, которая в годы Великой Отечественной войны возглавляла подпольную организацию в деревне Доброволя Свислочского района. Осенью 1942 года девушка, ее отец и братья были повешены нацистами в центре Доброволи.

В гимназии также находился школьный музей с экспозицией, посвященной жизни Калиновского и восстанию. Сейчас, как говорится на сайте, он находится на реконструкции.

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