Десяткам российских вертолетов запретили полеты 1 6.12.2023, 13:13

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В их производстве использовались контрафактные запчасти.

Росавиация приостановила эксплуатацию почти 40 гражданских вертолетов, выпущенных Казанским вертолетным заводом (КВЗ), который входит в госкорпорацию «Ростех».

Решение связано с тем, что при их производстве использовались контрафактные запчасти, в частности прокладки топливной системы, создающие угрозу отключения двигателя в полете.

Это следует из двух директив летной годности, которые Росавиация издала в конце октября — начале ноября, пишут «Известия» со ссылкой на документы.

Речь идет о 37 вертолетах 2022 года выпуска — 27-ми Ми-8МТВ-1 — и десяти «Ансат-СК». Дефект резиновых пластин обнаружила служба качества завода. После подтверждения находки в ходе дополнительных испытаний изделия изолировали, а использованную до испытаний продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах, заверили в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что при внутренней проверке выявили «факт подделки документов о качестве резины» и отправили материалы в правоохранительные ведомства. По результатам проверки заведено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК), рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом расследования. На текущий момент дело находится на стадии судебного разбирательства.

Топ-менеджер одной из вертолетных компаний отметил, что есть только два варианта происхождения контрафактной продукции. По его словам, ее могли изготовить и забраковать, но вместо утилизации или переработки кто-то оформил на такой материал паспорт качества.

Однако более вероятен другой вариант: у резины есть срок годности — до пяти лет. После этого свойства материала ухудшаются, резина становится ломкой и менее эластичной. «После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую», — объяснил источник.

Резиновые прокладки применяются на вертолетах как уплотнение в целях герметизации стыков и недопущения протечки топлива, говорит инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний. По его словам, использование деталей из некачественной резины могло привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей. Это приводит к топливному голоданию двигателя и его отключению во время полета, пояснил эксперт.

«Ростех» не назвал поставщика резины. Близкий к КВЗ источник отметил, что поддельную продукцию отправили на завод еще в августе 2022 года. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году КВЗ заключил только один госконтракт на покупку резиновых пластин с нераскрытым участником конкурса. Эта компания предложила наименьшую цену — 2,3 млн росс. руб., следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

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