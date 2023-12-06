Украина стала проклятьем для российских генералов 6.12.2023, 13:28

Кого уже «задвухсотили», а кто стоит в очереди.

За время полномасштабной войны защитники Украины уничтожили уже более 335 тысяч российских оккупантов – среди них и семеро высших офицеров ВС РФ. Еще у доброго десятка путинских генералов уже не то здоровье, каким было до вторжения, потому путешествие на тот свет – это только вопрос времени.

О том, как и где Силами обороны Украины уничтожаются высокопоставленные оккупанты, говорится сегодняшнем материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Бесславный конец генерала Завадского

Несмотря не все потуги российской пропаганды делать хорошую мину при плохой игре, получается это не ахти. И гибель на территории Украины высокопоставленного оккупанта, заместителя командующего 14 армейского корпуса генерал-майора Владимира Завадского, стала еще одним звеном в цепочке успешной работы СОУ. Но признать это для россиян – немыслимое дело, потому понесшиеся по Z-пабликам версии «закобзонивания» замкомкора были абсолютно не героическими, а то и сводились к обычной глупости – причем вдали от линии фронта.

Завадский якобы решил полихачить на трофейной технике, которую и накрыла российская артиллерия приняв за «украинскую ДРГ».Другие утверждают, что автомобиль с генералом подорвался на собственной мине. В любом случае факт остается фактом – рядом не было условного «чмобика» из далекой Тувы ефрейтора Сумралдая Хаачаковича Кара-Сал, который бы сумел собственной грудью «защитить полководца от крылатой ракеты».

Знатоки путались и в геолокации, предполагая, что смерть настигла оккупанта на отрезке между херсонскими Крынками и Купянским направлением. Но скорее всего генерал-майор попал в крепкие объятия Кондратия в зоне действия его подопечных. А это может быть неоднократно потрепанная 200 бригада 14 АК Северного флота, в очередной раз стачивающая «мясными» штурмами свою боеспособность под Бахмутом.

Жмуры в лампасах

Генерал-майор Завадский стал седьмым «200-м» российским генералом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. А открыл этот правильный список заместитель командарма 41-ой общевойсковой армии генерал-майор Андрей Суховецкий – уроженец украинского Мелитополя.

Силы обороны отправили оккупанта в ад еще на первой неделе полномасштабной войны. По некоторой информации, это произошло недалеко от его родных мест под Мариуполем – хотя его 41-ая ОВА вторгалась в Украину с северо-востока. Но это не суть важно, главное - утилизирован.

Весной 2022 года был ликвидирован и заместитель командующего 8-ой гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Владимир Фролов. Факт уничтожения высокопоставленного оккупанта был подтвержден похоронами с воинскими почестями на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга (РФ). Интересно, что свидетельство о смерти Фролова было оформлено 13 апреля 2022 года, хотя погиб он еще 10 марта – опознание длилось больше месяца.

Практически через два месяца, 5 июня 2022 года, командарм 8-ой ОВА лишился и первого заместителя – генерал-майора Романа Кутузова. По версии российского пропагандиста Сладкова, он «повел в атаку людей», чему, собственно, веры нет от слова совсем. «Закобзонен» генерал Кутузов в районе Николаевки (Попаснянский район Луганской области).

29 апреля 2022 года этот список «двухсотых» генералов пополнил заместитель начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-майор Андрей Симонов. Неблистательную карьеру оккупанта завершил высокоточный удар по пункту управления 2-ой гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии в Харьковской области.

12 июня 2023 года ракетным ударом был ликвидирован начальник штаба – заместитель командующего 35-ой ОВА генерал-майор Сергей Горячев. Командировка оккупанта закончилась в Приморске Запорожской области, а прикопали его на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Замыкает список подтвержденных «двухсотых» генералов самый высокопоставленный из них – заместитель командующего Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Олег Цоков, засветившийся еще в оккупации Крыма

Интересно, что он был ранен в сентябре 2022 году в результате огневого удара Сил обороны Украины по расположению российских войск в районе Сватово Луганской области. А ракетный удар 11 июля 2023 по запасному командному пункту ВС РФ в Бердянске генерала уже добил.

Не навоевавшиеся

Теоретически к списку семерки «задвухсоченных» российских генералов можно было бы добавить еще двух дембелей, но их вряд ли можно отнести к руководству российской оккупационной армии.

Например, генерал-майор авиации Канамат Боташев подался пилотом к зеку Пригожину и был сбит в мае 2022 года в районе Попасной Луганской области.

А отставной генерал-майор Дмитрий Ульянов, экс-командир 98-ой воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ, вызвался добровольцем покомандовать мотострелковым полком татарстанских «чмобиков», но в феврале 2023 года завязал с этой затеей, предположительно нарвавшись на ДРГ Сил обороны Украины.

Черная метка

С начала полномасштабного вторжения проходила информация о ликвидации других высокопоставленных российских военных преступников, которая, к сожалению, не подтверждается. Якобы жив-здоров и продолжает командовать 49-ой ОВА генерал-лейтенант Яков Резанцев, которого могли ликвидировать в марте в Чернобаевке Херсонской области.

Пошел на повышение в звании и должности Андрей Мордвичев, о ликвидации которого сообщалось в марте 2022 года. Сейчас он уже генерал-полковник и командует Центральным военным округом ВС РФ.

Также не подтверждается информация о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Виталия Герасимова и Андрея Колесникова. Однако «черная метка» им выдана и в аду военным преступникам уже записывают прогулы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».