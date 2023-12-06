«Ник и Майк»: Лукашенко сидит в засаде в ОАЭ 6.12.2023, 13:30

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Фото: Getty Images

Белорусского диктатора готовят к встрече, но не факт, что получится.

Длительные перелеты и смена климата не идут на пользу здоровью Лукашенко, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Нужен отдых и восстановление.

Ведь, среди прочего, есть надежда на короткую встречу с Путиным, который с коротким визитом посещает Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Сам факт встречи очень важен. Это не только про двусторонний контакт, который нужен для того, чтобы договориться о полноценной встрече. Это еще про причастность к разрешению мировых проблем. Ну или хотя бы про то, чтобы быть в курсе, о чем окурок разговаривал в этих двух странах. Украина и война на Ближнем Востоке - две центральные темы переговоров. И они очень важны для синепалого.

Белорусского диктатора готовят к встрече, но не факт, что получится

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