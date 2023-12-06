«Кремль прессовали дезой»: Украина обманула РФ, достигнув важной цели 2 6.12.2023, 13:41

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Полковник ВСУ раскрыл суть информационной спецоперации.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что в мае-июне у Украины было не больше 60 000 подготовленного войска, которое было просто невозможно растянуть на всю линию фронта.

Также у ВСУ не было в достаточном количестве ни боеприпасов, ни танков, ни других вооружений.

«Мы говорили, что все поставляется. Но это была дезинформация, которая работала против врага. Вбрасывалась информация о том, что у нас больше миллиона снарядов, сотни танков и т. д. Мы просто прессовали россиян этой дезой, и они реально обделались. Они начали закапываться и готовиться не к наступлению, а к обороне», – рассказал военный эксперт в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

Свитан подчеркнул, что 400 000-е российское войско испугалось 60 000 украинских бойцов, которые только прошли подготовку и не были достаточным образом экипированы, а также не получили необходимого вооружения.

«Тогда у нас не было самолетов, хотя мы утверждали, что они уже летают. Ну а как? Нужно было психологически давить россиян, чтобы они не дернулись летом. И они профукали это лето. Всего лишь с помощью дезинформации мы задавили российскую армию, особенно генералитет и российские штабы, которые довольно-таки серьезно обделались перед «Леопардами», «Абрамсами» и нашими якобы подготовленными войсками», – пояснил полковник ВСУ.

Также Роман Свитан сообщил, что ВСУ в режиме активной обороны ликвидировали довольно большое количество врага.

И сейчас на Восточном и Южном направлениях ВСУ перешли в режим зимней обороны, заняв лучшие позиции.

«Да везде, просто везде, – подчеркнул эксперт. – Они л*хи, включая российский Генштаб, потому что, в принципе, все можно было просчитать, то есть они просто обделались. И в то время, которое они могли использовать для наступательных действий, они закапывались, а теперь уже поздно. Зимой двигаться они не смогут, прошлая зима это показала».

В то же время количество готовящихся украинских летчиков указывает на то, что ВСУ дадут достаточное количество самолетов и Украина поэтапно освободит свои территории.

«В 2024 году – Крым, а в 2025-м – Донбасс», – подытожил полковник.

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