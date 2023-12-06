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Известные белорусы озвучили тексты Калиновского

  • 6.12.2023, 13:53
Известные белорусы озвучили тексты Калиновского

«Мужыцкая праўда» зазвучала по-новому.

Известные белорусы озвучили тексты «Мужыцкай праўды» Кастуся Калиновского, первой белорусской газеты, которая подпольно издавалась в 1862-1863 годах на Гродненщине. Их прочитали Александр Помидоров, Лявон Вольский, Руся Shuma, Владимир Пугач, Глеб Семенов и Денис Дудинский.

Аудиокнигу презентовало издательство Litaralna. «Мы считаем важным озвучивать не только художественную литературу, но и белорусские культурные достижения в других жанрах, в том числе публицистике, — говорит его основатель Владимир Пугач. — Полтора века назад образованные, прогрессивные люди, неравнодушные к судьбе своей страны, своего народа, во главе с Калиновским, транслировали мысли и смыслы, которые бы стоит услышать и современным белорусам. Именно поэтому мы решили, что здесь было бы хорошо сделать именно коллективный проект».

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