СМИ: В России усилился конфликт между Путиным и Медведевым 1 6.12.2023, 13:55

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Команду бывшего президента РФ начали интенсивно «зачищать».

Российские прокуроры запросили большие сроки сразу для двух бывших членов команды экс-президента РФ Дмитрия Медведева: 19 с половиной лет для экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и 12 лет для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Это произошло перед тем, как Владимир Путин, как ожидается, должен объявить о выдвижении на пятый президентский срок, сообщает «Агентство».

Абызову в понедельник прокуратура запросила 19 лет 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 470 млн рублей, пишет ТАСС. Его обвиняют в создании преступного сообщества, которое похитило у энергетических компаний 4 млрд рублей.

Белых запросили 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого в колонии (в 2018 году его приговорили к 8 годам лишения свободы), а также штраф более 48 млн рублей, говорится в телеграм-канале прокуратуры Кировской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий на посту губернатора.

И Абызов, и Белых считаются членами команды Дмитрия Медведева. Абызов стал министром именно при Медведеве. Как писал РБК со ссылкой на бывшего федерального чиновника, он входил в группу, которая поддерживала идею выдвижения Медведева на второй президентский срок. Однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах 2012 года и главой государства в третий раз стал Путин.

Белых на губернаторский пост также выдвигал Медведев. В 2019 году, отвечая на вопрос о том, не заступался ли за него экс-президент, Белых сказал: «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни».

Такие большие сроки бывшим членам команды Медведева прокуратура запросила на фоне ожиданий о скором заявлении Путина о выдвижении на новый президентский срок. Прогнозы СМИ о том, что Путин объявит об этом во время визита на выставку «Россия» на ВДНХ не сбылись, однако уже 13 декабря, как ожидается, Совфед назначит дату президентских выборов, а на следующий день, 14 декабря, состоится пресс-конференция и «Прямая линия» Владимира Путина.

Еще трое бывших членов команды Медведева уже осуждены. Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в 2022 году осудили на 19 и 18 лет колонии, а в 2017 году на 8 лет колонии строго режима посадили бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева (в 2022 году он был условно-досрочно освобожден).

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