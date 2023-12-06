«Ехал внедорожник и на фаркопе вез мой бампер»2
- 6.12.2023, 14:08
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В Гродно произошла очень странная авария.
Во вторник около 10.30 утра читатель Newgrodno.by Андрей припарковал свой «Опель» во дворе дома №90 по улице Горького. В районе 13.00 он вышел из дома и удивился: на машине не было бампера.
Проходящие мимо работники коммунальной службы подсказали: бампер «увез» на своем фаркопе какой-то внедорожник.
«Ни марку, ни цвет они не запомнили. Рассказали, что машина поехала не на улицу Горького, а во дворы по Комарова», — вспоминает Андрей.
Эти предположения подтвердились. На одной из контейнерных площадок обнаружился бампер от его «Опеля».
Андрей вызвал ГАИ, сотрудники запротоколировали ситуацию, сказали, что будут искать водителя внедорожника. Но мужчина и сам ведет поиски.