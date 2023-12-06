«Ехал внедорожник и на фаркопе вез мой бампер» 2 6.12.2023, 14:08

3,676

В Гродно произошла очень странная авария.

Во вторник около 10.30 утра читатель Newgrodno.by Андрей припарковал свой «Опель» во дворе дома №90 по улице Горького. В районе 13.00 он вышел из дома и удивился: на машине не было бампера.

Проходящие мимо работники коммунальной службы подсказали: бампер «увез» на своем фаркопе какой-то внедорожник.

«Ни марку, ни цвет они не запомнили. Рассказали, что машина поехала не на улицу Горького, а во дворы по Комарова», — вспоминает Андрей.

Эти предположения подтвердились. На одной из контейнерных площадок обнаружился бампер от его «Опеля».

Андрей вызвал ГАИ, сотрудники запротоколировали ситуацию, сказали, что будут искать водителя внедорожника. Но мужчина и сам ведет поиски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».