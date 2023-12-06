У детей российского олигарха Абрамовича обнаружили гражданство страны НАТО 8 6.12.2023, 14:10

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Какой?

Дети российского олигарха Романа Абрамовича имеют литовские паспорта. Об этом сообщил центр журналистских расследований Siena.

Их документы были обнаружены в ходе расследования Cyprus Confidential. Как пишет Siena, дети Абрамовича могут быть обладателями литовских паспортов до сих пор. Расследователи на основании попавшей в их руки переписки считают, что документы Аркадия и Анны Абрамовичей могли использоваться для операций, которые можно рассматривать как попытку обхода санкций.

В 2018 году Роман Абрамович прилетал в Литву на неделю. Тогда СМИ высказывали предположение, что он решает вопрос получения гражданства страны.

Дедушка и бабушка олигарха были родом из окрестностей литовского Таураге, а это, по законодательству, давало основание для получения литовского гражданства. Тогда так и не выяснилось, получали ли Абрамович и его родственники литовские паспорта.

Однако сейчас расследователям удалось получить подтверждение, что как минимум двое детей Абрамовича имеют или имели литовские паспорта. Журналисты нашли фотографию литовского паспорта Аркадия Абрамовича, старшего сына олигарха, в документах, утекших из кипрской компании Meritservus.

«Подлинность документа подтверждена подписью лондонского юриста», – говорится в публикации Siena.

Расследователи опубликовали фотографию паспорта Аркадия Абрамовича. Документ был выдан в 2013 году, а срок его действия истекает 5 декабря 2023 года.

Также журналисты опубликовали снимок документа одного из кирских юрлиц, в котором Анна и Аркадий Абрамовичи указаны в качестве бенефициаров с литовским гражданством. Другие Абарамовичи в списке бенефициаров имеют паспорта Великобритании.

Дату, когда Анна Абрамович получила паспорт, установить не удалось. Однако журналисты имеют номер ее литовского паспорта.

Авторы публикации обратились за комментарием к Роману Абрамовича, но пока не получили ответа. В Департаменте миграции Литвы не стали отвечать на вопросы, сославшись на нормы о защите персональных данных.

В начале этого года британское издание The Guardian сообщило, что перед началом полномасштабного российского вторжения на Украину Роман Абрамович перераспределил большую часть своего состояния между детьми.

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