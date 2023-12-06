Умерла белорусская балерина, которой восхищался итальянский режиссер Дзеффирелли 1 6.12.2023, 14:22

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Людмила Бржозовская

Людмиле Бржозовской было 77 лет.

Балерина, народная артистка Беларуси Людмила Бржозовская умерла сегодня, 6 декабря. Ей было 77 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Национальный театр оперы и балета Беларуси.

Людмила Бржозовская родилась в 1946 году в Минске в семье художника Генриха Бржозовского. Окончила Белорусское государственное хореографическое училище. В 1966—1988 годах была ведущей солисткой в Театре оперы и балета БССР.

Стала первой исполнительницей партий Кармен, Евы, Неле, Фригии, Маши, Возлюбленной в спектаклях «Кармен-сюита», «Сотворение мира», «Тиль Уленшпигель», «Спартак», «Щелкунчик», «Кармина Бурана», созданных на белорусской сцене хореографом Валентином Елизарьевым.

«Звание народной артистки Беларуси она получила, когда ей было 29 лет. Ей восхищался знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Она стажировалась в Петербурге у ученицы Вагановой — Натальи Дудинской. Ее очень часто сравнивали с голливудской звездой Одри Хепберн», — отметили в театре.

С 1997 года и до смерти работала педагогом-репетитором Национального театра оперы и балета Беларуси.

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