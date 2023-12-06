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Израиль показал, как выглядит крупнейший тайник с оружием ХАМАСа в секторе Газа

  • 6.12.2023, 14:26
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Израиль показал, как выглядит крупнейший тайник с оружием ХАМАСа в секторе Газа

Часть оружия была уничтожена.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что войска 460-й бронетанковой бригады и 50-го батальона бригады Нахаль обнаружили один из крупнейших тайников с оружием террористов во время операций на севере сектора Газа.

В тайнике, расположенном возле поликлиники и школы, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, десятки взрывчатых веществ, ракеты дальнего действия, десятки гранат и несколько дронов.

В ЦАХАЛе заявили, что часть оружия была уничтожена, а другая вывезена в Израиль для дальнейшего расследования.

«Вся террористическая инфраструктура была обнаружена возле гражданских зданий, в самом сердце гражданского населения. Это еще одно доказательство циничного использования террористической организацией ХАМАС жителей Сектора Газа в качестве живого щита», — заявили в ЦАХАЛе.

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