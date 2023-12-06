Израиль показал, как выглядит крупнейший тайник с оружием ХАМАСа в секторе Газа 6.12.2023, 14:26

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Часть оружия была уничтожена.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что войска 460-й бронетанковой бригады и 50-го батальона бригады Нахаль обнаружили один из крупнейших тайников с оружием террористов во время операций на севере сектора Газа.

В тайнике, расположенном возле поликлиники и школы, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, десятки взрывчатых веществ, ракеты дальнего действия, десятки гранат и несколько дронов.

The IDF says troops of the 460th Armored Brigade and the Nahal Brigade’s 50th Battalion discovered one of the largest caches of weapons during operations in the northern Gaza Strip.



The cache, located near a health clinic and a school, included hundreds of RPGs, dozens of… pic.twitter.com/lMM1rsgIIy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 6, 2023

В ЦАХАЛе заявили, что часть оружия была уничтожена, а другая вывезена в Израиль для дальнейшего расследования.

«Вся террористическая инфраструктура была обнаружена возле гражданских зданий, в самом сердце гражданского населения. Это еще одно доказательство циничного использования террористической организацией ХАМАС жителей Сектора Газа в качестве живого щита», — заявили в ЦАХАЛе.

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