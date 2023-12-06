Зеленский: Сегодня только одно слово – «молодцы» 8 6.12.2023, 14:34

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Президент Украины поздравил защитников страны с Днем ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. Видеообращение опубликовано 6 декабря на его странице в Instagram.

Верховный главнокомандующий записал поздравительное видео, направляясь пешком от Офиса президента по улице Грушевского к Стене памяти павших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

«День смелых. День несокрушимых. Мужчин и женщин. Воинов. Героев. Всех, кто продолжает защищать государство. И всех, кто отдал свою жизнь, чтобы не отдать Украину. И сейчас я иду к Стене их памяти», – подчеркнул он.

Зеленский считает, что у Стены памяти необходимо побывать каждому.

«Увидеть лицо наших героев. Заглянуть им в глаза. И просто помолчать. И в этой тишине подумать. Вспомнить. Осознать», – сказал он.

Президент предложил сравнить утро 6 декабря с утром 24 февраля 2022 года, 651 день назад. Он напомнил, что тогда многим было страшно, «но страх проиграл».

«Такие мгновения внушают немало мыслей, делаешь немало выводов. Помнишь, что у нас позади, и знаешь, что у нас впереди», – сказал Зеленский в видеообращении.

Он уточнил, что позади у воинов Украины – ежедневная борьба за временно оккупированные территории, впереди – их освобождение.

«А как иначе? Это наши земли, это люди. Разве есть альтернатива? Нет. Сзади – девять лет и 651 день войны. Впереди – победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива? Все мы знаем: нет. И на улице немного холодно, но тепло на душе. И скользко, но знаю: дойдем. Во всех смыслах», – подчеркнул президент Украины.

Он признал, что Украине было тяжело, «но мы выстояли».

«Сейчас непросто, но мы двигаемся. Как бы ни было сложно – дойдем. До наших границ, наших людей. К нашему миру. Миру справедливому. Миру свободному. Вопреки всему. Вместе с вами. И благодаря вам, нашему народу, нашим Вооруженным силам Украины», – сказал Зеленский.

Поздравляя ВСУ с праздником, он призвал украинских защитников беречь себя.

«Сегодня только одно слово – «молодцы». Только одна эмоция – благодарность. И только одно пожелание – победить. Командиры, пожалуйста, берегите своих солдат. Берегите себя, будьте собой. Я поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины!» – сказал глава государства.

Он обратил внимание, что День ВСУ теперь совпадает с Днем святого Николая.

«И помним: к тем, кто вел себя хорошо, придет святой Николай Чудотворец. К тем, кто вел себя плохо, придут ВСУ. Творцы справедливости», – заключил Зеленский.

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