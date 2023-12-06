В Мариуполе на базе российских войск раздались взрывы и начался пожар 6.12.2023, 14:48

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Среди оккупантов начался переполох.

В среду, 6 декабря, во временно оккупированном Мариуполе в двух районах раздавались взрывы. Кроме того, в районе комбината им. Ильича начался пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Громко. Центральный и Кальмиусский район чувствуют приход Святого Николая на День ВСУ. Детали выясняем», - написал он, добавив, что оккупанты уже придумали так называемую «работу ВКС» вместо «работы ПВО».

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Также Андрющенко сообщил, что кроме взрывов, в Мариуполе, недалеко от ММК им. Ильича, который оккупанты используют как свою военную базу, начался пожар.

«Казалось, при чем здесь сегодняшние взрывы?» – риторически спрашивает Андрющенко, добавляя видео.

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