В Мариуполе на базе российских войск раздались взрывы и начался пожар
- 6.12.2023, 14:48
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Среди оккупантов начался переполох.
В среду, 6 декабря, во временно оккупированном Мариуполе в двух районах раздавались взрывы. Кроме того, в районе комбината им. Ильича начался пожар.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Громко. Центральный и Кальмиусский район чувствуют приход Святого Николая на День ВСУ. Детали выясняем», - написал он, добавив, что оккупанты уже придумали так называемую «работу ВКС» вместо «работы ПВО».
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Также Андрющенко сообщил, что кроме взрывов, в Мариуполе, недалеко от ММК им. Ильича, который оккупанты используют как свою военную базу, начался пожар.
«Казалось, при чем здесь сегодняшние взрывы?» – риторически спрашивает Андрющенко, добавляя видео.