В Беларуси начались рейды с изъятием машин 2 6.12.2023, 14:50

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Сколько уже конфисковали?

МВД Беларуси сообщило, что «проводит комплекс мероприятий по выявлению нарушений в сфере автомобильных пассажироперевозок, в первую очередь – влияющих на безопасность граждан».

Это рейды сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ, участвуют и представители других ведомств. У нарушителей изымают не только автомобили, но и деньги.

Среди выявленных махинаций – выполнение регулярных рейсов под видом нерегулярного сообщения, нарушение порядка приема оплаты от пассажиров и использования кассового оборудования, сообщил телеграм-канал МВД Беларуси.

Нередки случаи игнорирования перевозчиками установленного скоростного режима, правил маневрирования. Есть факты проезда на запрещающий сигнал светофора, передвижение с неисправными световыми приборами и изношенными шинами. Большинство из почти двух тысяч выявленных правонарушений связаны с игнорированием требований ПДД и правил безопасной перевозки пассажиров.

«За допущенные нарушения законодательства, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, изъято 44 транспортных средства», – сообщили в ведомстве.

Официальный портал МВД привел пример недавнего изъятия.

Милиционеры Слонимского РОВД остановили 68-летнего индивидуального предпринимателя, который в салоне своего восьмиместного автомобиля перевозил 14 пассажиров, многие из которых – несовершеннолетние. В дальнейшем установлено, что мужчина вел деятельность без договора обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажирами, без использования кассового аппарата и платежного терминала.

Автомобиль и деньги, полученные им за указанный рейс, изъяты.

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