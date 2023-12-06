Путина вызвали на ковер 1 6.12.2023, 14:54

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Арабские страны раздражены поведением России.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

Судя по высказываниям саудовских официальных лиц накануне визита Владимира Путина на Аравийский полуостров, арабские нефтедобывающие страны недовольны и даже раздражены поведением России как участника альянса ОПЕК+.

Готовясь к встрече российского лидера, секретариат ОПЕК провел 4 декабря совещание, на которое были приглашены представители Минэнерго РФ, сотрудники так называемых «вторичных источников», то есть пяти международных организаций, анализирующих состояние нефтяного рынка, а также пяти агентств, которые отслеживают танкерные перевозки.

Рассказывая об этом совещании в тот же день в интервью корреспонденту агентства Bloomberg Уиллу Кеннеди, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен-Салман аль-Сауд отметил, что встрече предшествовал сбор мнений участников по поводу того, чего им не хватает в информации, предоставляемой российской стороной. Главной претензией наблюдателей была недостаточная прозрачность этой информации, особенно в том, что касается данных о нефтяном экспорте.

«Нам хотелось убедить наших друзей в России разделить данные об экспорте сырой нефти и нефтепродуктов», — поделился с присутствующими саудовский министр.

По словам принца Абдель-Азиза, российские представители согласились дать ответы на многие из поставленных вопросов и участвовать в других таких же совещаниях на регулярной основе, пятого числа каждого месяца.

Мои коллеги — нефтегазовые аналитики из стран Персидского залива — крайне недоверчиво относятся к обещаниям российских чиновников, не замеченных прежде в особом пристрастии к предоставлению достоверной информации партнерам по нефтяному картелю. Они напоминают в беседах, что саудовский министр уже не раз жаловался на непрозрачность данных из России. В начале июня он в интервью телеканалу «Аль-Арабия» сообщил: «У нас с российской стороной были дебаты относительно выполнения ими обязательств по предоставлению ясной и прозрачной информации».

С тех пор ничего не изменилось.

Партнеры России по ОПЕК+ не имеют представления, сколько нефти на самом деле добывает Россия, хотя именно манипулирование количеством баррелей и составляет главный инструмент картеля в его усилиях по стабилизации нефтяного рынка. Вместо этого из Москвы идут заверения, что ради солидарности с соратниками по альянсу Россия и вправду сокращает… вот только не добычу, а экспорт.

Данные о российском экспорте идут чохом — по сырой нефти и нефтепродуктам. К примеру, во исполнение принятого в ОПЕК+ в конце ноября решения о дополнительных сокращениях добычи Россия объявила об уменьшении экспорта не нефти, а дизтоплива на 200 тыс. баррелей в сутки, причем временно. Арабы подозревают, что после этого временного сокращения тот же объем заместит сырая нефть.

У нефтедобывающих стран Аравийского полуострова накоплен огромный отрицательный опыт общения с российскими чиновниками, которые не раз нарушали обещания сотрудничать в усилиях по поддержанию нефтяных цен на оптимальном для производителей и потребителей уровне.

В 1998 году, например, Россия клятвенно обещала ОПЕК урезать свою добычу на 7%, но оставила ее на прежнем уровне. В следующем году было дано новое обещание, на этот раз о сокращении на 100 тысяч баррелей в сутки, однако по итогам года среднесуточная добыча российской нефти не упала, а выросла с 6,17 до 6,18 млн баррелей. В начале 2002 года в Москве объявили, что по соглашению с ОПЕК сокращают добычу на 150 тыс. баррелей в сутки — и уже к третьему кварталу выяснилось, что российские нефтяники опережают все свои планы по наращиванию добычи.

Осенью 2016 года мнимое сотрудничество с ОПЕК получило новое развитие. Россия, которая к тому времени вышла на пик добычи в 11,23 млн баррелей в сутки, пообещала картелю урезать этот объем на 300 тысяч баррелей, но никакого изменения в объемах в 2016 и 2017 годах не произошло.

Все обещания оказались враньем.

Заставить Россию действительно сократить нефтедобычу удалось только Дональду Трампу, который в роли президента США в апреле 2020 года организовал телефонные переговоры Владимира Путина с саудовским королем. Высокий статус переговоров стал бальзамом на душевные раны российского руководителя, которого к тому времени в приличное общество перестали пускать, и довольный Путин согласился нажать на нефтяников так, чтобы те серьезно урезали добычу.

С тех пор Россия выступает формально как главный соратник саудовцев в ОПЕК+ и декларирует добровольные меры по снижению поставок нефти на мировой рынок, однако, как видно из высказываний принца Абдель-Азиза, до настоящего искреннего и честного партнерства здесь еще очень и очень далеко.

Аравийское турне Путина призвано показать миру и российскому населению, что где-то на глобусе еще есть страны, где его готовы принимать как гостя, а не как военного преступника. Ради построения такого имиджа президент наверняка готов вновь обещать арабам солидарность в манипулировании нефтяным рынком и даже раскрыть информацию о состоянии дел в отечественной нефтяной отрасли.

Но доверия к его обещаниям мало, а претензий к притворному «сотрудничеству» накопилось много.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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