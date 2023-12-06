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Путина вызвали на ковер

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  • 6.12.2023, 14:54
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Путина вызвали на ковер

Арабские страны раздражены поведением России.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

Судя по высказываниям саудовских официальных лиц накануне визита Владимира Путина на Аравийский полуостров, арабские нефтедобывающие страны недовольны и даже раздражены поведением России как участника альянса ОПЕК+.

Готовясь к встрече российского лидера, секретариат ОПЕК провел 4 декабря совещание, на которое были приглашены представители Минэнерго РФ, сотрудники так называемых «вторичных источников», то есть пяти международных организаций, анализирующих состояние нефтяного рынка, а также пяти агентств, которые отслеживают танкерные перевозки.

Рассказывая об этом совещании в тот же день в интервью корреспонденту агентства Bloomberg Уиллу Кеннеди, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен-Салман аль-Сауд отметил, что встрече предшествовал сбор мнений участников по поводу того, чего им не хватает в информации, предоставляемой российской стороной. Главной претензией наблюдателей была недостаточная прозрачность этой информации, особенно в том, что касается данных о нефтяном экспорте.

«Нам хотелось убедить наших друзей в России разделить данные об экспорте сырой нефти и нефтепродуктов», — поделился с присутствующими саудовский министр.

По словам принца Абдель-Азиза, российские представители согласились дать ответы на многие из поставленных вопросов и участвовать в других таких же совещаниях на регулярной основе, пятого числа каждого месяца.

Мои коллеги — нефтегазовые аналитики из стран Персидского залива — крайне недоверчиво относятся к обещаниям российских чиновников, не замеченных прежде в особом пристрастии к предоставлению достоверной информации партнерам по нефтяному картелю. Они напоминают в беседах, что саудовский министр уже не раз жаловался на непрозрачность данных из России. В начале июня он в интервью телеканалу «Аль-Арабия» сообщил: «У нас с российской стороной были дебаты относительно выполнения ими обязательств по предоставлению ясной и прозрачной информации».

С тех пор ничего не изменилось.

Партнеры России по ОПЕК+ не имеют представления, сколько нефти на самом деле добывает Россия, хотя именно манипулирование количеством баррелей и составляет главный инструмент картеля в его усилиях по стабилизации нефтяного рынка. Вместо этого из Москвы идут заверения, что ради солидарности с соратниками по альянсу Россия и вправду сокращает… вот только не добычу, а экспорт.

Данные о российском экспорте идут чохом — по сырой нефти и нефтепродуктам. К примеру, во исполнение принятого в ОПЕК+ в конце ноября решения о дополнительных сокращениях добычи Россия объявила об уменьшении экспорта не нефти, а дизтоплива на 200 тыс. баррелей в сутки, причем временно. Арабы подозревают, что после этого временного сокращения тот же объем заместит сырая нефть.

У нефтедобывающих стран Аравийского полуострова накоплен огромный отрицательный опыт общения с российскими чиновниками, которые не раз нарушали обещания сотрудничать в усилиях по поддержанию нефтяных цен на оптимальном для производителей и потребителей уровне.

В 1998 году, например, Россия клятвенно обещала ОПЕК урезать свою добычу на 7%, но оставила ее на прежнем уровне. В следующем году было дано новое обещание, на этот раз о сокращении на 100 тысяч баррелей в сутки, однако по итогам года среднесуточная добыча российской нефти не упала, а выросла с 6,17 до 6,18 млн баррелей. В начале 2002 года в Москве объявили, что по соглашению с ОПЕК сокращают добычу на 150 тыс. баррелей в сутки — и уже к третьему кварталу выяснилось, что российские нефтяники опережают все свои планы по наращиванию добычи.

Осенью 2016 года мнимое сотрудничество с ОПЕК получило новое развитие. Россия, которая к тому времени вышла на пик добычи в 11,23 млн баррелей в сутки, пообещала картелю урезать этот объем на 300 тысяч баррелей, но никакого изменения в объемах в 2016 и 2017 годах не произошло.

Все обещания оказались враньем.

Заставить Россию действительно сократить нефтедобычу удалось только Дональду Трампу, который в роли президента США в апреле 2020 года организовал телефонные переговоры Владимира Путина с саудовским королем. Высокий статус переговоров стал бальзамом на душевные раны российского руководителя, которого к тому времени в приличное общество перестали пускать, и довольный Путин согласился нажать на нефтяников так, чтобы те серьезно урезали добычу.

С тех пор Россия выступает формально как главный соратник саудовцев в ОПЕК+ и декларирует добровольные меры по снижению поставок нефти на мировой рынок, однако, как видно из высказываний принца Абдель-Азиза, до настоящего искреннего и честного партнерства здесь еще очень и очень далеко.

Аравийское турне Путина призвано показать миру и российскому населению, что где-то на глобусе еще есть страны, где его готовы принимать как гостя, а не как военного преступника. Ради построения такого имиджа президент наверняка готов вновь обещать арабам солидарность в манипулировании нефтяным рынком и даже раскрыть информацию о состоянии дел в отечественной нефтяной отрасли.

Но доверия к его обещаниям мало, а претензий к притворному «сотрудничеству» накопилось много.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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