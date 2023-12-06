«Один в меня лопатой просто заехал» 6.12.2023, 15:24

Российский хоккейной вратарь пожаловался на белорусских подростков.

Российский вратарь московского «Спартака» Дмитрий Николаев вспомнил матчи плей-офф КХЛ с минским «Динамо» в марте 2023 года. Слова хоккеиста приводит «Чемпионат».

«Когда в Минске играли, там даже мальчики, которые чистили лед, делали это [провоцировали]. Очередная рекламная пауза, они выезжают чистить снег — и один из них в меня лопатой просто заехал, попал в лезвие конька, немножко подсбил. Не знаю, специально это или нет, может быть, им сказали провоцировать. Среди игроков было, парочку моментов попадалось, но прям часто не было», — сказал Николаев, который в прошлом сезоне выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

Напомним, минское «Динамо» три года проигрывало СКА в первом раунде плей-офф. В марте 2023-го российский клуб победил в серии до четырех побед со счетом 4:2.

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