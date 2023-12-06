Минчанин отправился на шопинг и получил две странные бумажки 6.12.2023, 15:47

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Что это было?

Не выбить чек при получении наличных денег — очень серьезное правонарушение. Неправильно пробитым кассовым чеком считается тот, в котором хотя бы один реквизит заполнен не по требованиям. В легальном платежном документе должен быть либо штрихкод, либо QR-код, и никаких тебе «спасибо». Третьего варианта просто не существует.

Читатель onliner.by, посетив два магазина, получил две странные бумажки и делится фотографиями.

Иван в ноябре с ребенком выбрался за обувью. Посетил два магазина и нарвался на два веселых чека. Первый так и вовсе от руки написан самим продавцом на картонке.

— Спросил про гарантию и чек. Меня уверили, что все будет в коробке.

Содержимое коробки. Больше никаких документов.

Бумажка с кучей букв и цифр, на которой отражен размер, модель, производитель, состав и цена, — обычный ценник, который крепится к паре. Картонка с датой и числом «80» — сам чек. В налоговой такой не прокатит, но в магазине обещали поменять обувь, если с ней что-то станется за месяц.

Во втором магазине Ивану напечатали такого зверя.

— На мои возражения, что чек не выбит, а есть только предварительный итог, — кассир резко стала немой, но деньги взяла, — рассказывает Иван.

Напоминаем, для того, чтобы кассовый чек признавался полноценным документом, он должен содержать следующую информацию:

наименование продавца;

учетный номер плательщика (УНП);

порядковый номер платежного документа;

дату и время проведения операции продажи товара (выполнения работы, оказания услуги), оформления (печати) чека продажи;

наименование, количество и цену товара (работы, услуги).

Запрещается использование кассовых аппаратов, которые не обеспечивают наличие в платежном документе информации, предусмотренной техническими нормативными правовыми актами.

Покупателям нужно требовать кассовый чек, так как он, в том числе, будет являться доказательством приобретения конкретного товара у конкретного продавца. Если потом обращаться в органы защиты прав потребителя и суд, чтобы возместить затраты на ремонт или компенсацию морального вреда, отсутствие чека может затруднить этот процесс.

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