СМИ: Российская элита покинула РФ 6.12.2023, 15:40

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Самолеты Кадырова, Мантурова и Потанина замечены в Абу-Даби и Дубае.

Глава РФ Владимир Путин прилетел в Абу-Даби, где проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Помимо эмира, Путина в Эмиратах уже ждут его «верные товарищи», заметил телеграм-канал «Можем объяснить».

3 декабря в Абу-Даби приземлился Airbus ACJ319, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову, следует из данных трекеров. Частный самолет с бортовым номером RA-73417 вылетел из Грозного, пролетел над Ираном и достиг Арабских Эмиратов (на фото). По данным журналистов, в ОАЭ у чеченского диктатора есть собственная вилла. Согласно данным трекеров, самолет Кадырова до сих пор находится там. Стоимость этого аэробуса может достигать $80 млн.

В Эмираты улетел и самолет главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Дальнемагистральный Tу-204 (его бортовой номер — RA-64014) прилетел в Абу-Даби накануне — 5 декабря. Чиновник пользуется этим самолетом не очень часто, в основном используя его для командировок по РФ. Так, 27 октября этот лайнер приземлился в Чебоксарах. А несколько часов спустя Мантуров открывал производство перекиси водорода в Новочебоксарске (расположен в 18 км от международного аэропорта, где стоял его Tу-204).

В ОЭА сейчас может находиться и самый богатый человек России — Владимир Потанин. Его реактивный самолет Gulfstream G650 с бортовым номером RA-11005 накануне приземлился в Дубае, куда он прилетел прямиком из Москвы. Этот самолет принадлежит «Норильскому Никелю» через офшорную компанию на Кипре, но его пути неоднократно пересекались с маршрутами самого Потанина. Во время мятежа Пригожина Gulfstream Потанина срочно улетел из Москвы в турецкий Стамбул. После окончания путча борт вернулся в РФ.

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