Guardian: Спецслужбы США взялись за российских олигархов в Европе 2 6.12.2023, 16:03

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На Кипр отправлен специальный «десант».

Агентам Федерального бюро расследований (ФБР) США было поручено расследование нарушений санкций российских олигархов на Кипре. Команда из 24 специалистов начнет «помощь кипрской полиции» сразу же по прибытии на остров.

Официальный представитель правительства Яннис Антониу сказал, что как только будут решены проблемы с допуском к секретной информации, агенты сразу же приступят к делу. Об этом говорится в материале The Guardian.

«Идея состоит в том, чтобы они как можно быстрее начали оказывать помощь кипрским инспекторам. У них есть ноу-хау», – заявил дипломат.

Как отмечается, кипрские власти, вероятно, обратится за особой помощью по делу Алексея Мордашова, гендиректора «Севергрупп», председателя Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nordgold. В день введения против него санкций олигарх пытался передать долю в акциях туристической компании TU I стоимостью 1 млрд. фунтов.

Соглашение было раскрыто в результате крупнейшей за всю историю утечки финансовых данных на Кипре из 3,6 млн файлов из архивов ключевых поставщиков оффшорных услуг на острове. Было установлено, что бухгалтерская фирма PwC Cyprus, среди клиентов которой был Мордашов, помогала магнату в перемещении активов в день, когда он был включен в список санкций ЕС.

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