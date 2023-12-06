«ВСУ расчистили путь для атаки на Крымский мост» 1 6.12.2023, 16:32

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Стали известны подробности удара украинских спецслужб по объектам оккупантов на полуострове.

5 декабря Служба безопасности Украины провела спецоперацию в оккупированном Крыму и с помощью беспилотников поразила ряд важных военных объектов страны-агрессора России.

Речь идет о радиолокационной системе «Небо-М», стоянке вертолетов, радиолокационной системе «П-18 Терек» и системе управления зенитно-ракетных подразделений «Байкал-1М».

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в эфире Radio NV рассказал о последствиях атаки.

Ночная атака активно комментировались местными жителями в телеграм-каналах. Они не указывали точные прилеты и места взрывов. Но кроме того, что работает ПВО, они указывали и о взрывах на земле, что может свидетельствовать о том, что все же беспилотные аппараты достигли своей цели.

Комментарии были по Керчи, Феодосии, Севастополю, но в дальнейшем они были зачищены и их нельзя сейчас отследить.

Что касается комментариев оккупационных властей, то они подтвердили исключительно в ракурсе, который подтверждало Министерство обороны, что «все было сбито».

Но вместе с тем известно, и местные жители указывают на повреждение нефтяного терминала в Феодосии. Чтобы понимать: нефтяной терминал — это 30 больших емкостей, на которых хранятся горюче-смазочные материалы. И это на данный момент фактически является тем источником для снабжения горюче-смазочных материалов для военной группировки, которая находится на территории временно оккупированного Крыма и используется Российской Федерацией для участия в дальнейшей «специальной военной операции».

Относительно атак и повреждений систем ПВО. Это указывает на то, что Вооруженные силы Украины создают условия для дальнейших активных атак. И мы видим, что по движению беспилотников указанные системы ПВО уничтожаются.

Кроме того, что были уничтожены системы ПВО на территории временно оккупированного Крыма по пути к временно оккупированной Керчи, еще отмечается, что также были поражения систем ПВО на Арабатской стрелке, что также по маршруту движения беспилотных аппаратов к так называемому Крымскому мосту.

И, как уже указали представители ГУР Украины, сейчас повреждена защита Крымского моста. Оккупационные власти заявили, что они в течение двух недель ее восстановят. Это о различных плавучих емкостях, которые защищали его.

И это коридор возможностей для Украины, в частности Вооруженных сил Украины, сделать удачную атаку по нему.

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