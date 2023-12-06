У 16-летнего криптовалютчика из Витебска хотят конфисковать почти $140 тысяч 2 6.12.2023, 17:20

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Он получит еще и крупный штраф.

16-летний студент колледжа зарегистрировался на криптобирже с помощью совершеннолетнего знакомого. Но сделки проводил сам. В итоге за два месяца оборот по криптокошельку парня превысил 460 тысяч рублей. Делом заинтересовалась милиция.

На молодого витеблянина вышли в ходе раскрытия преступления о хищении денег с банковской карты. Оказалось, что подросток среди прочего покупал и продавал «крипту» по заданию мошенников, которые воровали средства со счетов белорусов.

Как сообщили в РОВД, в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и изъятие всей суммы, проведенной через криптокошелек.

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